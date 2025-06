Beat Saber stellt PlayStation-Support ein: Was ist da los?

Die PlayStation VR- und PlayStation VR2-Versionen von Beat Saber werden keine neuen Inhalte mehr erhalten.

Beat Saber wendet sich von Sony ab

Diese überraschende Neuigkeit hat der Entwickler Beat Games angekündigt. Alle zukünftigen Inhalte für das Spiel, einschließlich neuer Songs, werden auf Meta Quest und Steam veröffentlicht, aber auf keinem der VR-Geräte von PlayStation. Hier geht’s zu unserem Test! „Während wir in die Zukunft blicken und den nächsten großen Sprung für Beat Saber planen, haben wir beschlossen, ab Juni 2025 keine Updates mehr für PS4 und PS5 mehr zu veröffentlichen“, sagte das Studio in einer Erklärung. „Unsere Leidenschaft für VR bleibt unerschütterlich. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen, und was wir Beat Saber-Fans bringen können, die in den letzten 7 Jahren mit uns auf dieser Reise waren.“ Laut Beat Games war die Überraschungsveröffentlichung von Lady Gagas Abracadabra am 5. Juni der letzte Song, der auf PS VR und PS VR2 veröffentlicht wurde.

Alle nachfolgenden Track-Veröffentlichungen werden die PlayStation-Geräte überspringen. Fans auf PS VR und PS VR2 können weiterhin Beat Saber spielen, und alle Tracks, die vor dem heutigen Tag veröffentlicht wurden, können weiterhin gekauft und im Spiel verwendet werden. Beat Saber wird weiterhin auf PS4- und PS5-Geräten erhältlich sein, und wir können weiterhin Songs oder Musikpakete abspielen oder kaufen, die vor dem 18. Juni 2025 veröffentlicht wurden. Nach diesem Datum werden jedoch keine neuen Inhalte mehr auf diesen Plattformen veröffentlicht. Beat Games kündigte auch an, dass die PS VR- und PS VR2-Versionen des Spiels ab dem 21. Januar 2026 keinen Mehrspielermodus mehr haben werden. Ist das eine Antwort auf den immer geringer werdenden Support von Sony für das hauseigene VR-Headset?