Battlefield 6 wird realistischer und keine schrägen DLC-Skins anbieten

Der Designdirektor für Battlefield 6 sagt, dass die DLC-Skins des Spiels „geerdet“ sein werden und die Einstellung des Spiels widerspiegeln.

Zu Battlefield 6

Ganz im Gegensatz zu Call of Duty, auch, wenn der Konkurrent nicht namentlich genannt wurde! Im Gespräch mit DBLTAP bei einer Battlefield 6-Veranstaltung in London wurde Designdirektor Shashank Uchil nach den für das Spiel geplanten kosmetischen Skins gefragt und wie sie aussehen würden. Uchil antwortete, indem er betonte, dass sie zum Thema des Spiels passen mussten, und deutete auf Kunstwerke in der Nähe, die Soldaten zeigen, die ein vom Krieg verwüstetes New York City betrachten. „Es muss geerdet werden“, erklärte Uchil. „Das waren Battlefield 3 und Battlefield 4 – es waren nur Soldaten am Boden. Es wird so sein“, fügte er hinzu und zeigte auf das Kunstwerk.“ Ich glaube nicht, dass es Nicki Minaj braucht“, bemerkte er. „Lass es uns echt halten, es geerdet halten.“ Obwohl Uchil Call of Duty nicht namentlich erwähnt hat, ist der Hinweis auf Minaj zweifellos ein Hinweis auf das Spiel von Activision, das in den letzten Jahren zahlreiche Crossover-Operator-Skins (einschließlich Minaj) enthielt.

Während die Call of Duty-Serie in der Vergangenheit zahlreiche Promi-Auftritte und Crossovers enthielt, ist die Zahl der Vorkommnisse in den letzten Jahren stark gestiegen, vor allem in Form von Operator-Skins, die es dem Spieler ermöglichen, als verschiedene Prominente und Charaktere zu spielen. Vince Zampella, Executive Vice President von EA, sagt, dass er Battlefield 6 als „spiritueller Nachfolger“ der Fanfavoriten Battlefield 3 und 4 betrachtet. „Der spirituelle Nachfolger von [Battlefield] 3 und 4 zu sein, ist, wie wir es sehen“, sagte er dem Podcast Friends Per Second. „Wie würde der nächste spirituelle Nachfolger aussehen? Da haben wir angefangen. Wir haben Leute, die von Anfang an auf Battlefield waren, und dann haben wir viele neue Studios, eine Menge neues Blut, das reinkommt und es anders sieht. Es ist wichtig, und diese Battlefield-Fans wissen, dass die Kern-DNA da sein muss. Wir müssen diese groß angelegten Karten richtig machen.“