Battlefield 6 erhält Optimierungen für schnelleren Fortschritt

Battlefield 6 wird bald Optimierungen erhalten, um das Verdienen von XP und das Freischalten von Gadgets und Waffenaufsätzen zu beschleunigen.

Mehr Speed in Battlefield 6

In einem Community-Update, das auf seinem offiziellen X-Konto veröffentlicht wurde, kündigte Battlefield Studios an, dass es das Spiel innerhalb der nächsten Woche aktualisieren wird, um die Änderungen anzuwenden. Dazu gehört, die Menge an XP, die Spieler durch Abschluss eines Spiels verdienen, um 10 % zu erhöhen und die Menge an XP, die sie aus ihrem täglichen Bonus erhalten, um 40 % zu erhöhen. Die Menge an XP, die benötigt wird, um die ersten 20 Attachment-Ränge freizuschalten, wird ebenfalls reduziert, wobei das Studio schätzt, dass die Spieler „fast doppelt so schnell nützliche Anhänge verdienen werden“. Die Fans haben sich auch darüber beschwert, dass es zu lange dauert, bis man genug aufsteigt, um bestimmte Aufgaben zu erreichen, die im Wesentlichen Leistungsherausforderungen sind, die kosmetische und Gameplay-Inhalte freischalten.

Nach Angaben des Studios werden die Aufgaben, die die Karriereränge 20, 23 und 26 erforderten, jetzt in den Karriererängen 10, 15 bzw. 20 freigeschaltet. Es räumte auch ein, dass einige Spieler von den Herausforderungen frustriert waren, die sich aus diesen Aufgaben ergeben, und sagte: „Wir sind uns der Frustrationen in Bezug auf die Herausforderungen selbst bewusst und arbeiten aktiv daran, sie zu überprüfen, aber es wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, diese Änderungen zu entwickeln, zu testen und umzusetzen. Unsere Ziele hier sind es, die Fortschrittserfahrung reibungsloser und lohnender zu gestalten und gleichzeitig das Erfolgserlebnis beizubehalten, wenn man einen Meilenstein erreicht, wie z.B. eine Waffe vollständig zu beherrschen.“