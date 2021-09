Battlefield 2042 – Gameplay-Trailer zu den Spezialisten

Auch andere Spezialisten und ihre Fähigkeiten sind gerüchteweise schon bekannt. Hier werden z.B. ein großes Schild genannt, ein Wingsuit und eine Fähigkeit um Feinde durch Wände hindurch zu sehen. Nach Release sollen außerdem immer wieder neue Operatoren hinzugefügt werden, um das Game spannend zu halten. Für all jene, die Battlefield 2042 ausprobieren wollen, wird es noch eine Open Beta geben. Man munkelt, dass diese Ende September stattfinden wird. Das Fertige Spiel soll dann am 22.10.2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.

Wer sich schon mal einstimmen möchte, kann sich auch noch Kurzfilm zum Spiel hier ansehen: