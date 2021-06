Battlefield 2042 angekündigt: Das neueste Kapitel bringt Änderungen mit sich

Electronic Arts und DICE kündigen vor kurzem mit Battlefield 2042 das neueste Kapitel des First-Person-Shooter-Franchises für die neuesten Konsolen und PC an.

Das Spiel nutzt modernste Technologien, die das gesamte Potenzial der Next-Gen-Hardware ausschöpfen und versetzt euch auf ein in naher Zukunft angesiedeltes Schlachtfeld mit den für die Reihe typischen spielverändernden Zerstörungen. Mit bis zu 128 SpielerInnen erlebt ihr die epischen Multiplayer-Gefechte eine völlig neue Dimension. Battlefield 2042 erhöht die Action mit Echtzeit-Ereignissen, die das Schlachtfeld und taktische Vorgehensweisen nachhaltig beeinflussen. Neue Waffen, Fahrzeuge und Gadgets geben euch die Freiheit, strategisch vorzugehen und legendäre Nur-in-Battlefield-Momente zu erschaffen.

Worum geht’s?

In Battlefield 2042 steht die Welt am Abgrund. Lebensmittel-, Energie- und Wasserknappheit haben Dutzende Länder in den Ruin getrieben und die größte Flüchtlingskrise der Menschheitsgeschichte ausgelöst. Zu diesen Non-Patriated oder No-Pats gehören Familien, ArbeiterInnen und auch SoldatInnen. Inmitten dieser Krise stürzen die Vereinigten Staaten und Russland die Welt in einen globalen Krieg. No-Pat-Spezialisten kämpfen auf beiden Seiten nicht für eine Flagge, sondern für die Zukunft aller Heimatlosen in dieser neuen Welt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Spezialisten, einer neuen Art spielbarer Soldaten. Inspiriert von den vier traditionellen Battlefield-Klassen haben alle Spezialisten ein einzigartiges Merkmal und eine Spezialität sowie eine vollständig anpassbare Ausrüstung. Als SpezialistInnen habt ihr Zugriff auf ein modernes Arsenal an Waffen, Ausrüstungsobjekten und Fahrzeugen, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Diese mächtigen neuen Werkzeuge eröffnen euch eine Vielzahl von Möglichkeiten, wenn sie die perfekte Kombination für ihre Spielweise suchen und ihre Gegner auf dem Schlachtfeld bezwingen.