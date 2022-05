Batora: Lost Haven Switch-Release für Herbst 2022 angekündigt

Gute Nachrichten für alle, die seit dem Release von Batora: Lost Haven im Zuge des Steam Next Fest im Februar dieses Jahres auf ein Switch-Release warten. Im Zuge der gestrigen Nintendo Direct wurde ein Batora: Lost Haven Switch-Release angekündigt.

Worum geht’s?

Entwickelt von Stormind Games und gepublished von Team17: Dieses nichtlineare, handlungsgetriebene, interplanetare Action-Rollenspiel verbindet die Eigenschaften eines Hack-and-Slash-Spiels und eines Twin-Stick-Shooters. Die Nintendo-Fans schlüpfen in die Rolle von Avril, einer 16-Jährigen, die über außergewöhnliche Kräfte verfügt. Nach einer mysteriösen Katastrophe liegt es an ihr, den Planeten zu retten. Sie erkundet farbenprächtige, faszinierende Welten und nutzt die Kraft von Körper und Geist, um alle Herausforderungen und Hindernisse auf ihrem Weg zu meistern. Wenn Batora: Lost Haven in diesem Herbst für Nintendo Switch erscheint, entscheiden die Spieler:innen über Avrils Schicksal.