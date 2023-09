Barbie X LUSH: Eure ganz persönliche Self-Care-Routine in Pink, jetzt neu erhältlich

LUSH und Mattel kooperieren für eine limitierte Barbie X LUSH-Kollektion. Was es bei #BARBIEXLUSH für euch zu kaufen gibt, lest ihr hier!

Mehr zu Barbie X LUSH

Die ikonischen Marken vereinen sich und feiern den Barbie-Farbton. Denn die Farbe Pink steckt voller Power, und die limitierte Barbie X LUSH-Kollektion unterstreicht dies auf eindrucksvolle Weise! Die Barbie x LUSH-Kollektion bietet eine komplette Reihe an Self-Care Produkten in Barbie-Pink und richtet sich an alle, die die Farbe als Symbol für Empowerment, Mut und Furchtlosigkeit sehen. „Die Kollaboration mit einer Ikone wie Barbie ist ein wahr gewordener Traum für Lush. Barbie überschreitet immer wieder Grenzen und lässt sich von niemandem in ihren Fähigkeiten unterschätzen. Wir haben uns vorgestellt, wie Barbies Self-Care-Routine aussehen könnte und haben diese Produktreihe entwickelt, die von allen genutzt und geliebt werden soll. Die Kollektion ist für alle, die sich die Kraft der Farbe Pink zu eigen machen wollen”, so Melody Morton, Creative Concepts Director bei Lush Cosmetics.

Alles bei dieser Kollektion wird von Hand produziert, wobei nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe zum Einsatz kommen, die die Welt ein bisschen besser hinterlassen. Das Sortiment umfasst „nackte” Produkte, die keine Verpackung benötigen – von Seifen über Badebomben bis hin zu Schaumbädern. LUSH ist in der Kosmetikbranche führend im Kampf gegen übermäßige Verpackung, indem Produkte entwickelt werden, die ohne jede Verpackung auskommen. Die verpackten Produkte sind Teil des Recyclingprogramms Bring It Back, das Kund:innen dazu ermutigt, leere LUSH-Verpackungen in ihren lokalen LUSH-Shop zurückzubringen. Sie erhalten dann einen Rabatt von 50 Cent auf ihren Einkauf am selben Tag oder können fünf leere Verpackungen gegen eine kostenlose, frische Gesichtsmaske eintauschen. Die Kollektion ist ab sofort online und in allen LUSH-Shops erhältlich!

Die Produkte von Barbie X LUSH

Barbie Bath (Badebombe)

Prickelnd pinkes Wasser mit hautberuhigenden Inhaltsstoffen bringen deine innere Barbie für Badeträume zum Leben! Lass dieses kultige B in die Badewanne fallen und beobachte, wie es zischt und aufschäumt und funkelndes rosa Badewasser. erzeugt. In seinem Inneren verbirgt sich ein Lush-Melt mit Bio-Kakaobutter und Sheabutter aus fairem Handel, Dazu kommt Kokosnusscreme für ein luxuriöses Bad, das die Haut pflegt, damit du dich entspannt, weich und duftend fühlst. Barbie Bath ist um 8,50 Euro pro Stück erhältlich.

Barbie Pink (Shampoo)

Mit Eibischgel-Extrakt und frischem Saft von Erdbeere und Zitrone fühlt sich dein Haar fantastisch weich und glänzend an. Dieses Barbie Pink ist ein pigmentiertes Shampoo und kann sehr helles oder poröses Haar färben, daher raten wir dir, nicht damit zu spielen. Spüle es sofort aus deinem Haar aus und von Oberflächen ab, damit du nur glänzende köstlich duftende Locken hast. Bitte beachte, dass sich dein trockenes, gebleichtes, sehr helles oder weißes Haar rosa färben kann; sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt! Barbie Pink ist ab 12,95 Euro (110 g) erhältlich.

Barbie Dream (Zuckerpeeling)

Das Peeling mit Zucker, feuchtigkeitsspendender Kakaobutter und aufhellenden Zitrusolen sorgt für ein fabulöses Hautgefühl, Nimm einfach eine Handvoll von diesem knautschig-weichen Peeling und massiere es in die Haut ein. Glättender Feinkristallzucker und hautberuhigende Bio-Kakaobutter aus fairem Handel sowie kalt gepresstes Kokosnussöl reinigen und spenden Feuchtigkeit. Der zitrusartige Duft von Myrte und persischem Limettenöl sowie ein Hauch von Glitter lassen deine Haut strahlen und sorgen für ein sonniges Lebensgefühl! Barbie Dream ist ab 12,95 Euro (140 g) erhältlich.

Barbie Body Balm

Folge deinen Traumen von reicher, glitzernder Haut mit unserem Körperbalsam in limitierter Auflage, den wir in Zusammenarbeit mit Barbie handgefertigt haben. Mit Bio-Buttern, feuchtigkeitsspendenden Ölen, schokoladig-rubinroter Kakaomasse und jeder Menge Glitzer duftet deine Haut unglaublich gut. Sie fühlt sich weich an und glänzt! Barbie Body Balm ist um 13,95 Euro pro Stück erhältlich.

Barbie Jelly (Maske)

Plane einen Wellness-Tag zu Hause mit deinen Freund:innen und mach dir einen Spaß mit dieser rosa Jelly-Maske. Nimm einfach ein Stück ab und verarbeite es zwischen deinen Händen zu einer Paste, die du dann über deine Haut streichst. Beruhigendes Kalaminpulver und Rosen-Extrakt sowie tiefenreinigende weiße Tonerde lassen deine Haut frisch und strahlend erscheinen! Barbie Jelly ist um 13,95 Euro (60 g) erhältlich.

Barbie X LUSH (Parfüm)

Verbreite Freundlichkeit und Zuversicht mit einer Spritzer dieses lustigen, frischen Parfüms. Wie Snow Fairy hat es einen supersüßen, pinkfarbenen Duft und bringt ein bisschen Magie in deinen Tag. Die kirschigen Noten des ätherischen Mandelöls, zusammen mit beruhigender Tonka und süßer Wildorange, ergeben einen fruchtigen Duft, der einfach nur happy macht. Barbie X LUSH ist um 45,- Euro (30 ml) erhältlich.

Barbie Boombox (Seife)

Mit dieser limitierten Boombox-Seife, die wir in Zusammenarbeit mit Barbie herstellen, kannst du dich einseifen und abdancen. Sie spendet deiner Haut Feuchtigkeit und ist handgefertigt mit unserer palmölfreien Seifenbasis. Dazu ein saftiger Duft nach Rhabarber und Vanillepudding plus zusätzlicher Bio-Kakaobutter aus fairem Handel. Weiche, süß duftende Haut? Klingt wie Musik in unseren Ohren! Barbie Boombox ist um 8,95 Euro (100 g) erhältlich.

Barbie Heel (Seife)

Wasch dich stilvoll mit diesem schicken High Heel in Pink, den wir in Zusammenarbeit mit Barbie™ handgefertigt haben. Wir stellen diese Heels mit unserer palmölfreien Selfenbasis her. Sie duftet herrlich nach Rhabarber, Vanilepudding und Bio-Kakaobutter aus fairem Handel. Damit fühlt sich die Haut weich an. Die Seife ist pink, sie ist kultig und es gibt sie nur für eine begrenzte Zeit. Schnell zuschlagen, Barbie Heel ist um 8,95 Euro (100 g) erhältlich.

Barbie Handbag (Seife)

Hol dir alle seifigen Accessoires aus unserer Barbie-Kooperation, darunter auch diese Handtasche in Pink. Handgefertigt mit unserer palmölfreien Seifenbasis, einem saftigen Duft nach Rhabarber und Vanillepudding sowie zusätzlicher Bio-Kakaobutter aus fairem Handel. So bleibt die Haut nach dem Waschen weich und mit Feuchtigkeit versorgt! Barbie Handbag ist um 8,95 Euro (100 g) erhältlich.

Auf der offiziellen Website der Kollektion findet ihr sämtliche Produkte und könnt gleich bequem im Online-Shop einkaufen. Ist da etwas für euch dabei? Hier noch eine Galerie von Fotos – wir haben nämlich dankenswerterweise zum Start der Kampagne ein paar Dinge von LUSH zugesendet bekommen: