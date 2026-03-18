Bandai Namco enthüllt neues Fußball-Kampfsystem für Captain Tsubasa 2: World Fighters

Die Vorfreude auf die Rückkehr von Tsubasa und seinen Rivalen steigt: Bandai Namco Entertainment hat einen detaillierten System-Trailer zu Captain Tsubasa 2: World Fighters veröffentlicht. Darin bekommt ihr einen umfassenden Einblick in das komplett weiterentwickelte Fußball-Kampfsystem, das die bekannte Action der Serie mit neuer strategischer Tiefe verbindet. Das Spiel wird im Jahr 2026 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Was erwartet euch?

Im Zentrum der Überarbeitung stehen verfeinerte Basis-Aktionen und ein intuitives System für Dribblings sowie Tacklings. Ihr könnt euch auf ein neues, ausdauerbasiertes Paraden-System freuen, das jeden Torschuss in ein taktisches Duell verwandelt. Ihr dürft eure Schüsse gezielt aufladen, um die Verteidigung der Torhüter:innen zu durchbrechen, oder beeindruckende, charakterspezifische Spezialaktionen auslösen.

Der Trailer stellt zudem mehrere neue Spielmechaniken vor, die für zusätzliche Dynamik sorgen. Mit den sogenannten Maximal-Aktionen setzt ihr auf riskante, aber kraftvolle Techniken, um das Geschehen auf dem Platz zu dominieren. Die Superaktionen ermöglichen es euch, spezifische Fähigkeiten für Stürmer:innen, Mittelfeldspieler:innen und Verteidiger:innen wie Superschüsse oder Super-Pässe einzusetzen. Dank des Kettensystems könnt ihr zudem verschiedene Aktionen miteinander verknüpfen, um eure Schusskraft und Ladegeschwindigkeit massiv zu steigern.

Auch die Defensive erhält neue Werkzeuge: Bei der Torwart-Taktik müsst ihr mit sechs direktionalen Schuss-Vorhersagen arbeiten und die Ausdauer der gegnerischen Keeper:innen durch gezielte Bruch-Mechaniken zermürben. Für dramatische Wendungen sorgen die Wunderaktionen, die selbst in aussichtslosen Situationen ein Comeback ermöglichen. Ihr könnt euch also auf intensive Partien einstellen, in denen Reflexe und Strategie gleichermaßen zählen, wenn ihr gegen die legendärsten Rivalen:innen der Welt antretet.