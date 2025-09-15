Balatro-Update 1.1 erscheint erst 2026, gratis für alle Plattformen

Fans werden etwas länger auf das mit Spannung erwartete Balatro 1.1-Update warten müssen. Der Entwickler priorisiert seine mentale Gesundheit!

Über Balatro 1.1

Dem ist nur zu gratulieren: Der Entwickler LocalThunk hat angekündigt, dass das Update 2025 nicht herauskommen wird, obwohl er zuvor eine Veröffentlichung in diesem Jahr versprochen hat. Stattdessen wird es herauskommen, „wenn es fertig ist“. Es ist erwähnenswert, dass Balatro von einer einzigen Person erstellt wurde, und das Gleiche gilt für dieses Update. Der alleinige Entwickler hat auch den ursprünglichen Balance-Patch und den angesehenen mobilen Port erstellt. Er sagt, er sei „wirklich ausgebrannt“.

LocalThunk entschuldigt sich für die Verzögerung und sagt: „Es ist jetzt klar geworden, dass es bis Ende des Jahres nicht passieren wird. Ich betrachte das immer noch als mein Hobby“, schrieb er. „Die Aussicht, die Arbeit zu überstürzen und in den Crunch-Modus zurückzukehren, um sie dieses Jahr herauszubekommen, fühlte sich einfach schrecklich an.“ Nun zu einigen guten Nachrichten. Das Update kommt definitiv, nur nicht jetzt. Es wird für alle Plattformen kostenlos sein. Zudem wird dieses Update nicht der letzte DLC-Drop für das Spiel sein.