Balatro räumt BAFTA-Award ab, Ben Starr (Final Fantasy 16) sorgt für Lacher

„Das ist seltsam, nicht wahr?“ fragt Final Fantasy 16-Schauspieler Ben Starr, der volle Clown-Kleidung trägt und eine Auszeichnung für Balatro entgegennimmt.

Gratulation, Balatro

Grundsätzlich ist Balatro ein Spiel, mit dem er nicht wirklich etwas zu tun hatte, außer in einer Werbung zu erscheinen. Ben Starr, der Jimbo den Clown in einem bizarren Live-Action-Trailer spielte, nimmt den Roguelike-Preis für das beste Indie-Debüt bei den BAFTA Game Awards 2025 entgegen. „Für diejenigen von Ihnen, die nicht ständig online sind, könnte dies ein ziemlich verwirrender und auf den ersten Blick verdächtig erregender Moment sein“, sagt Starr. Man mag sich fragen, warum Starr die Auszeichnung annimmt und nicht LocalThunk, der Entwickler, der für das Spiel verantwortlich ist. LocalThunk ist aber notorisch auf seine Privatsphäre bedacht, das ist ein Teil des Ganzen. Starrs Rede gibt uns eine weitere Erklärung in seiner zugegebenermaßen sehr maßgeschneiderten Dankesrede.

„Was wäre also, wenn mein einziger Beitrag zu Balatro dieser Trailer und ein bisschen Bananenlutschen für ein paar Sekunden wäre? Aber ich frage dich: Ist es nicht schön, Sachen zu verkaufen? Was ist Kunst im Jahr 2025, wenn nicht ein dünn verschleiertes Gefäß rücksichtslosen kommerziellen Eigeninteresses, mit dem reiche Menschen versuchen, noch mehr Geld zu verdienen? Und ich kann sagen, nachdem ich ihn persönlich getroffen habe, ist LocalThunk jetzt wirklich reich. Er hat Schuhe aus Gold und er dankt dir, dass du ihn so gemacht hast. Er sagt hier unten, er wünscht sich, er könnte mehr Leuten danken, aber wenn er ehrlich ist, war es nur er, der es geschafft hat, alle anderen sind Parasiten, besonders Sie [Herausgeber] Playstack. Oh, und spielen Sie unabhängigere Spiele wie Animal Well. Sie sind das Lebenselixier dieser Branche, und sie verdienen Ihren Respekt.“