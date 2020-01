Bad Bank 2 Staffel 2 ab 6.2.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Bad Bank – eye see Movies bringt Bad Banks Staffel 2 am 6. Februar dieses Jahres auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

In weiteren sechs Folgen wird die Geschichte um die junge Brokerin Jana Liekam (Paula Beer) und die Frankfurter Finanzwelt weitererzählt. Sechs Monate nach der Finanzkrise, mit der die erste Staffel endete, erfindet sich die Finanzwelt neu.

Verschärfte Auflagen machen indessen das Geschäft der fusionierten DEUTSCHEN GLOBAL INVEST extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Um die riesige Herausforderung der Digitalisierung zu meistern, baut die GLOBAL einen Inkubator in Berlin auf, einen „Brutkasten“ für junge FinTechs, die mit dem Investment der Bank großgezogen und an den Markt gebracht werden sollen.

Jana soll die Leitung eines FinTechs übernehmen, das auf nachhaltige Finanzprodukte setzt. Doch heimlich fährt sie ihre eigene Agenda – schließlich hat sie noch eine Rechnung mit Leblanc offen. Die schillernde, turbulente Hauptstadt wird für Jana Chance und Herausforderung zugleich, nicht zuletzt weil ein alter Bekannter wieder in ihr Leben tritt, der charismatische Gabriël Fenger (Barry Atsma)…