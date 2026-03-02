Back To The Future X Lush: Badet mit einem DeLorean

Ihr habt eine Zeitmaschine gebaut … aus einer Badebombe?! Lest mehr über die Back To The Future X Lush-Badebombe!

Über Back To The Future X Lush

Wo du hingehst, brauchst du keine Straßen – aber ein Bad hilft auf jeden Fall. Lush und Universal Products & Experiences haben sich erneut zusammengetan, um dir eine limitierte Auflage der Outatime-Badebombe zum Thema „Zurück in die Zukunft“ anzubieten – wirf sie einfach in warmes Wasser, lehne dich zurück und mach dich bereit für dein bisher futuristischstes Badeerlebnis. Bäder sind das, was du daraus machst, also mach dieses zu einem legendären Erlebnis. Eine elektrisierende Mischung aus Orangen- und Zitronenöl sorgt für einen Funken strahlender Energie. Wenn du schon eine Zeitmaschine aus einer Badebombe baust, dann kannst du das auch mit Stil tun. Diese mit Präzisions-3D-Druckern gefertigte und von Hand mit einem lichtreflektierenden Schimmer besprühte Oberfläche in Edelstahloptik verleiht deiner Badewanne Details auf Doc-Brown-Niveau.

„Bei diesem Produkt geht es um mehr als nur Entspannung; es geht darum, kulturelle Nostalgie zu nutzen und sie in ein spielerisches, modernes Selbstpflege-Ritual zu verwandeln. Unser Ziel war es, ikonisches Design mit sensorischer Innovation zu verbinden und eine Badebombe zu kreieren, die ebenso aufregend wie verwöhnend ist. Es ist Nostalgie, die man nicht nur sieht, sondern erlebt, und wir freuen uns darauf, dass unsere Kund*innen wieder ins Bad zurückkehren.“ Das sagte Kalem Brinkworth, Concepts and Collaborations Manager bei Lush. Mit Knallzucker, Glitzer und explosiven Farbstrahlen wird diese sprudelnde Badebombe euch dazu bringen, „Great Scott!“ zu rufen, während ihr in eine Zeit der totalen Entspannung reist. Begebt euch auf eine Zeitreise mit deiner Outatime-Badebombe zum Thema „Zurück in die Zukunft“, ab sofort in den Lush Shops und natürlich auch online erhältlich.

Outatime Badebombe

11,- Euro

Wenn dieses Baby in eine Wanne voller heißem Wasser fällt, dann siehst du einen ziemlich heißen Sch … immer. Gib Vollgas, wenn Lushs Back To The Future x Lush Badebombe mit explodierenden Farbspuren durch die Badewanne schießt, vollgepackt mit genug Knisterbrause, um dich aus den Socken zu hauen.