Back to School – mit den Faber-Castell Essentials für Groß & Klein

Der Schulstart ist für viele Kinder ein aufregender Neubeginn – voller Erwartungen, neuer Eindrücke und erster Erfolge. Faber-Castell begleitet diesen wichtigen Schritt mit hochwertigen Produkten, die Kreativität fördern, den Schulalltag erleichtern und schon beim ersten Einsatz für Freude sorgen.

Colour Grip Buntstifte

Für kleine Abenteurer oder fantasievolle Träumer: Die limitierten Editionen der Colour Grip Buntstifte im Einhorn- und Dino-Design bringen nicht nur Farbe, sondern auch Glitzer und Spaß ins Klassenzimmer. Mit farblich abgestimmten Sets, brillanter Farbabgabe, bruchgeschützten Minen und ergonomischer Dreikantform samt Soft-Grip-Zone bieten sie höchsten Malkomfort.

Faber-Castell Colour Grip Buntstift Special Edition Einhorn



Faber-Castell Colour Grip Buntstift Special Edition Dino

Connector Farbkasten

Diese farbenfrohen Malkästen inspirieren zu kreativen Meisterwerken: Mit 12 leuchtenden Farben und einer Spezialtube mit Glow-in-the-Dark- oder Regenbogenglitzer sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die steckbaren Näpfchen fördern Ordnung und lassen sich leicht kombinieren. Ein beiliegender Stickerbogen sowie farblich passende Wasserbecher mit Faltmechanismus und Marmor-Effekt runden das Set ab – ideal für kleine Künstler.

Faber-Castell Farbkasten Connector 12 Farben Einhorn inkl. Deckweiß



Faber-Castell Farbkasten Connector 12 Farben Dino inkl. Deckweiß



Bleistifte & Zubehör

Ob Standard- oder Jumbo-Größe – die Dino- und Einhorn-Bleistifte begeistern durch bruchgeschützte Minen, ergonomische Dreikantform und glänzende Motivveredelung. Ergänzt durch eine Doppelspitzdose mit trendigem Druck sowie einem ergonomischen Dreikant-Radierer mit Bicolor-Optik sind sie praktische und stilvolle Begleiter für den Schulalltag.

Faber-Castell Schreibset Dino Jumbo Bleistift und Accessoires

Faber-Castell Schreibset Einhorn Jumbo Bleistift und Accessoires

Black Edition Buntstifte

Stylisch, nachhaltig und kreativ: Die Black Edition überzeugt mit schwarzem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ergonomischer Dreikantform und extraweichem Farbabstrich. Besonders auf dunklem Papier entfalten die brillanten Farben ihre volle Leuchtkraft – perfekt für trendbewusste Teenager, die ihre Kreativität ausdrücken möchten.



Faber-Castell Black Edition Buntstifte 50er Kartonetui

Grip Finepen

Ob Sketchnotes, Journaling oder feine Zeichnungen – die Grip Finepens sind ideal für präzise Linien und kreative Details. Die ergonomische Griffzone unterstützt entspanntes Schreiben für Rechts- und Linkshänder. Die robuste Faserspitze (0,4 mm) sowie das stylische Dosen-Design machen sie zum Hingucker – auch unterwegs. Die Kunststoffteile bestehen zu 56 % aus recyceltem Material – ein Statement für Nachhaltigkeit.

Faber-Castell Grip Finepen

TXTLNR

Die neuen TXTLNRs im kompakten Shorty-Format bringen frischen Wind ins Federmäppchen. Ideal für unterwegs, mit langlebiger Keilspitze und stylischen Slogans im Retro-Look sind sie perfekt für Journaling, Handlettering und kreative Akzente. Erhältlich in Neon- oder Pastellfarben – und vollständig aus recyceltem Kunststoff gefertigt.



Faber-Castell Textmarker TXTLNR Pastell 4er Set im Kartenetui

Poly Pen

Mit dem neuen Poly Pen Füllhalter wird Schreiben zum stilvollen Erlebnis: Er kombiniert modernes Design mit ergonomischer Dreikant-Griffzone und Soft-Touch-Oberfläche. Die robuste Edelstahlfeder (M, F oder B) sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl – auch bei langen Notizen. Erhältlich in den Farben Caribic Blue, Pale Iris und klassischem Schwarz, besteht der Poly Pen zu 75 % aus recyceltem Kunststoff – ein starker Begleiter für Vielschreiber.

Faber-Castell Füller Poly Pen M caribic blue

Faber-Castell Füller Poly Pen M pale iris

Faber-Castell Füller Poly Pen M schwarz

Grip Schnellverstellzirkel

Exaktes Zeichnen in modernem Look: Der silberne Grip Schnellverstellzirkel überzeugt mit robuster Technik – darunter Zahnradführung, Mittelradspindel und rutschfeste Klemmungen. Ob Geometrie, Kunst oder Technik – dieser Zirkel bietet exakte Linienführung und anspruchsvolles Design in einem.

Faber-Castell Grip Schnellverstellzirkel Silber