Back 4 Blood Closed Alpha gestartet

Bei den diesjährigen Game Awards wurde der von den Turtle Rock Studios entwicklte Horror-Shooter Back 4 Blood offiziell angekündigt. Das offizielle Reveal-Trailer-Video zum geistigen Nachfolger des Gaming-Franchises Left 4 Dead haben wir euch unten verlinkt. Im Zuge der Enthüllung am 10. Dezember gab es für die Fans der Reihe aber auch ein weiteres Zuckerl.

Die Closed Alpha-Version des Games kann nämlich seit dem 17.12. für eine gewisse Anzahl an Zockern angespielt werden. Hierfür muss man sich erstmal lediglich auf der offiziellen Website des Games registrieren. Danach wird man mit etwas Glück für eine Session ausgewählt. Aber Achtung! Offiziell läuft die Testphase nur noch bis morgen – also dem 21. Dezember – an.

Zwar spricht prinzipiell nichts dagegen, dass die Closed Alpha-Testung not ein wenig ausgeweitet bzw. verlängert wird, verlassen sollte man sich darauf jedoch nicht. Wer also die Vorab-Version noch unbedingt testen möchte, sollte sich am Besten gleich jetzt noch registrieren. Worauf wartet ihr denn noch?!