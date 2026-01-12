Avowed: Obsidians Action-RPG kommt auf PS5

Xbox und Obsidians Action-RPG Avowed kommt nächsten Monat auf PlayStation 5. Am 17. Februar ist es so weit! Hier geht’s zu unserem Testbericht…

Eine PS5-Version, die während der New Game Plus-Show angekündigt wurde, wird zusammen mit dem Jubiläums-Update von Avowed am 17. Februar veröffentlicht, zusammen mit einem New Game Plus-Modus, neuen Rennen, neuen Waffentypen, einem Fotomodus und mehr. Die PS5-Veröffentlichung von Avowed kommt ein Jahr nach ihrem Debüt auf Xbox-Konsolen und PC und setzt die moderne Strategie von Microsoft fort, seine Spiele auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen. Avowed ist ein First-Person-Fantasy-Action-Rollenspiel, das in der Welt von Eora spielt und ursprünglich im Pillars of Eternity-Franchise des Studios vorgestellt wurde.

Während des New Game Plus-Interviews bezeichnete Obsidian das Jubiläums-Update als „eine abgerundetere Erfahrung“ im Vergleich zum Originalspiel. Die Avowed-Rezensionen der Presse nannten das Spiel „ein solides, unterhaltsames Rollenspiel, das eine gewisse Lücke ordentlich füllt“. Weiters „wurde geschrieben: „Avowed ist ein solides Action-Rollenspiel mit einem unterhaltsamen Drehbuch, zufriedenstellenden Kämpfen und beeindruckend detaillierten Umgebungen.“ Na denn! Es war ein produktives Jahr für Obsidian mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das 2025 Avowed, The Outer Worlds 2 und Grounded 2 (Early Access) veröffentlichte.