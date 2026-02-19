Avowed ist nun auf PS5 erschienen

Avowed ist jetzt auf PlayStation 5 erhältlich und hat anlässlich des Anlasses ein „Jubiläums-Update“ erhalten.

Über Avowed

Der neue Patch der Version 2.0 markiert ein Jahr nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf Xbox Series X/S und PC und fügt eine Reihe neuer Funktionen hinzu, die von den Fans angefordert wurden. Dazu gehört ein New Game+ Modus, in dem die Spieler mit den zahlreichen Story-Optionen des Spiels experimentieren können, ohne mit einem völlig neuen Charakter von vorne anfangen zu müssen. Laut Obsidian behalten alle, die ein neues Spiel Plus starten, unter anderem alle ihre freigeschalteten Fähigkeiten (mit Ausnahme von gottähnlichen Fähigkeiten, die durch den Fortschritt der Geschichte verdient werden), alle ausgegebenen Attributpunkte, alle einzigartigen Waffen und Rüstungen (auf Stufe 1 zurückgesetzt) und alle ausgerüsteten gemeinsamen Waffen oder Rüstungsgegenstände.

Um sicherzustellen, dass das Spiel in New Game Plus eine Herausforderung bleibt, werden die feindlichen Werte erhöht und wir haben jetzt die Möglichkeit, elementare oder physische Modifikatoren anzuwenden. Da das Spiel ursprünglich nicht mit Blick auf New Game Plus erstellt wurde, werden Spieler, die Avowed bereits abgeschlossen haben, darauf hingewiesen, dass sie einen späten Spielspeicherung neu laden und das Spiel erneut abschließen müssen, um einen Abschlussspeicher zu erstellen, der dann für New Game Plus verwendet werden kann. Weitere neue Ergänzungen sind drei neue spielbare Spezies, die sich Menschen und Elfen anschließen – Drawves, Orlans und Aumaua – sowie benutzerdefinierte Schwierigkeitsgradsmodifikatoren, ein neuer Quarterstaff-Waffentyp, ein neuer Fotomodus und andere Verbesserungen der Lebensqualität.