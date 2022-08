Avorion Into the Rift: DLC zur Weltraum-Sandbox ab sofort verfügbar

Mit Avorion Into the Rift veröffentlicht das Indie-Entwicklerstudio Boxelware heute einen neuen DLC für die Weltraum-Sandbox. Die neue Erweiterung lässt Spieler in eine bislang unbekannte Dimension reisen, Foschungsexpeditionen absolvieren und wertvolle Belohnungen verdienen. Neben zahlreichen Features und Verbesserungen führt das Indie-Studio Boxelware mit dem DLC auch die Story von Avorion fort. Into the Rift ist ab heute für 8,99 € erhältlich.

Worum geht’s im Spiel?

Into the Rift bringt euch in eine neue Umgebung, in der sie die Geheimnisse um die Ursprünge der zahlreichen Risse aufdecken. Ermöglicht wird die Reise ins Ungewisse durch eine neue Technologie, dank der Schiffe in die Risse reisen können, die seit dem letzten Angriff der feindlichen Xsotan überall in der Galaxie verstreut sind. Jetzt ist es an euch, den Krieg gegen die Xsotanplage ein für allemal zu beenden. Indem ihr euch auf fordernde Riss-Expeditionen im Dienste der Riss-Forschungszentren begebt, könnt ihr gesammelte Forschungsdaten gegen mächtige Hybrid-Subsysteme für eure Schiffe eintauschen oder alles, was ihr auf eurer gefährlichen Reise findet, behalten. Je tiefer die Spieler in die neue Dimension eindringen, desto gefährlicher, aber auch lukrativer, wird ihr Abenteuer.