Autobahnpolizei Simulator 3 erscheint am 23.6.2022 für PlayStation, PC und Xbox

Gute Nachrichten für virtuelle Polizist:innen – am 23. Juni 2022 erscheint der lang erwartete Autobahnpolizei Simulator 3 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Was erwartet euch?

Du bist ein Polizeirekrut an deinem ersten Tag zurück auf der Wache, nachdem du aufgrund eines Autounfalls eine Zwangspause einlegen musstest. Zurück in Uniform und bereit für den Einsatz willst du deine Zeit nicht hinter einem Schreibtisch vergeuden und dich deinen Kollegen beweisen. Zusammen mit deinem Partner setzt du dich hinter das Steuer des Streifenwagens um dich wieder an die Routinen der täglichen Polizeiarbeit zu gewöhnen. Fahre Streife auf der Autobahn und lasse die Aussicht der Städte, Industriegebiete, Gebirge oder des Meeres auf dich wirken, während du deiner Pflicht als Polizist nachgehst. Übernimm eine Fülle von Einsätzen und speziellen Missionen für mehr Sicherheit auf den Straßen. Steige in den Rängen auf und schalte anspruchsvollere Missionen, neue Fähigkeiten für dein Wachstum als Polizist sowie neue Ausrüstung und Fahrzeuge frei, wie zum Beispiel den zivilen Einsatzwagen für verdeckte Ermittlungen. Autobahnpolizei Simulator 3 beinhaltet verschiedene Open World Elemente und diverse Gegenden, welche eine abwechslungsreiche Spielerfahrung bieten, die über eine herkömmliche Simulation hinausgeht. Bist du bereit diese Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen? Sorge für Sicherheit auf der Autobahn und werde ein fähiger Polizist.