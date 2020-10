Autobahnpolizei-Simulator 2 Xbox One-Release am 4.11.2020

Mit der Autobahnpolizei Simulator 2 Xbox One, die laut letzten Informationen am 4.11.2020 erscheint, startet ihr eure Karriere als Ordnungshüter auf Europas schnellsten Straßen bald auch auf der Microsoft-Konsole. Die PS4-Version ist bereits seit längerem erhältlich (wir berichteten).

„Wir haben uns das Feedback der Spieler zur Herzen genommen und Autobahnpolizei Simulator 2 nun auch für die Xbox One umgesetzt. Gerade in diesem Genre gibt es kaum vergleichbare Titel und der Wunsch der Spieler, dieses Spiel auf der Xbox One spielen zu können war schon recht früh da. Daher sind wir stolz darauf, dass wir das umsetzen konnten“, so Andreas Heldt, CEO von Z-Software.

Was erwartet euch?

Die Simulation wird wahlweise im freien Spiel oder im Karrieremodus den vielfältigen Arbeitsalltag der Polizei darstellen. Realistische Tagesabläufe der NPC-KollegInnen und eine intelligente KI sorgen für eine lebendige Atmosphäre innerhalb der Polizeiwache und am Einsatzort. In abwechslungsreichen Missionen werden sowohl das eigene Fahrvermögen als auch das Polizeigespür unter Beweis gestellt. Einsätze variieren dabei von rasanten Verfolgungsjagden und umsichtigen Konvoi-Fahrten bis hin zur Unfallbearbeitung, Fahrzeug-Kontrolle und -Fahndung.

Erfolgreiche Einsätze bringen Erfahrungspunkte, die den Spieler im Rang aufsteigen lassen und auch helfen, die Polizeistation auszubauen. Der Tech-Tree ermöglicht allgemeine Verbesserungen sowie neue Ausrüstungsgegenstände, Fähigkeiten und Einsatzfahrzeuge, darunter Funkstreifenwagen, Zivilfahrzeuge, Polizei-Vans und sogar Einsatzhubschrauber als Unterstützungseinheiten. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die typischen Fahrzeugfunktionen wie Sirenen und Blaulicht gelegt.

Wie das aussieht, zeigt euch der folgende Trailer: