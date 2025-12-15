Auszeit für Körper, Geist und Seele verschenken: Der Weihnachts-SPECIAL-Gutschein der St. Martins Therme & Lodge

Ob direkt im 4* Superior-Resort oder online: Gutscheine der St. Martins Therme & Lodge, einem Resort der VAMED Vitality World, bringen zu Weihnachten Augen zum Strahlen.

Bis zur letzten Minute können sie noch eingekauft werden – die Gutscheine der St. Martins Therme & Lodge. „Damit werden Wellness und Erholung unter dem Weihnachtsbaum für ein besonderes Highlight sorgen“, betont General Manager Martin Adelwöhrer, St. Martins Therme & Lodge. „Mit einem Aufenthalt in der St. Martins Therme & Lodge eine Auszeit für Körper, Geist und Seele schenken – das ist schon ein liebevoll ausgewähltes Packerl.“

Der Gutschein umfasst eine Lodge-Übernachtung für zwei Personen inklusive besonderer Zusatzleistungen – darunter eine Flasche Szigeti Sekt auf dem Zimmer, eine regionale kulinarische Überraschung und weitere Highlights. „Damit verschenkt man sprichwörtlich ein Stück St. Martins Glück – liebevoll verpackt, exklusiv und mit einem Hauch Weihnachtszauber“, betont der General Manager. „Die schönsten Geschenke sind schließlich jene, die man am liebsten selbst behalten würde.“

Alle Gutscheine und Arrangements der St. Martins Therme & Lodge können bequem online ausgewählt und gekauft werden. Auf der Website finden sich Thermeneintritte, Aufenthalte, kulinarische Erlebnisse, Safaris und Treatments – alles, was das Herz der Beschenkten höherschlagen lässt. Zusätzlich bietet der St. Martins Thermen-Shop täglich, auch sonntags, die Möglichkeit, direkt vor Ort das perfekte Geschenk zu finden.

