Austrian Audio PG16: Top Sound aus Österreich ab sofort erhältlich

Austrian Audio veröffentlichte vor kurzem mit dem Austrian Audio PG16 sein erstes Gaming Headset. Was es zu bieten hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Das Pro-Gaming Headset PG16 beschert euch kristallklares Audio, womit ihr auch noch so kleine Klangdetail zu eurem Vorteil nutzen könnt. Als Grundlage für das Gerät diente das von der Fachpresse gelobte Hi-X15. Dank der von Austrian Audio proprietären 44mm Hi-X-Treiber erwartet euch – egal ob am PC, am Mac, auf der PlayStation oder der Xbox – die gleiche herausragende Austrian Audio High Excursion-Technologie, die auch Profis im Tonstudio mit einem kristallklaren, hochauflösenden Sound mit perfekter Räumlichkeit überzeugt. Durch die geschlossene Akustik des Headsets werden Umgebungsgeräusche effizient abgeschirmt, so könnt ihr euch zu 100% auf das Spiel fokussieren. Mit der inkludierten Software Spatial Sound Card-L von New Audio Technology kann optional auf 7.1 Surround Sound gewechselt und weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Neben dem kristallklaren Sound weiß natürlich auch das hochwertige Mikrofon zu überzeugen, das mit einer praktischen Lift-to-Mute-Funktion und omnidirektionaler Richtcharakteristik für einen natürlichen Klang ausgestattet ist. Kopfband und Scharniere sind aus Metall gefertigt, um ein robustes und langlebiges Headset zu garantieren. Die Ohrpolster aus speziellem „Slow Retention“ Memory-Schaum garantieren eine perfekte Passform für jedes Ohr. Egal ob bei ausgiebigen Gaming-Sessions oder einfach zum Musikhören in Studioqualität, das Gewicht von gerade einmal 265g bietet auch über einen langen Zeitraum hohen Tragekomfort.