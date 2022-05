Ausstellung Kunst in Cartoons ab 4. Mai 2022 im Wiener MQ

Ab dem 4. Mai gibt es in der Galerie der Komischen Künste im Wiener MuseumsQuartier die Ausstellung KUNST in Cartoons zu sehen.

Kleiner Teaser

Höchste Zeit, dass sich mal wieder eine Riege erstklassiger Cartoonist*innen dem Thema KUNST widmet. Erfahren Sie endlich alles, was Sie schon immer darüber wissen wollten: Müssen Aktmodelle etwas Anziehendes haben? Wie verhält man sich korrekt an der Schlacht am Eröffnungsbuffet? Wie viele Künstlerohren muss man abschneiden, um Inspiration zu erlangen? Und wo kann man die schönsten Kunstfälschungen kaufen? Treten Sie ein in die Bilderwelt von Ari Plikat, Bettina Bexte, Bruno Haberzettl, Daniel Jokesch, Elisabeth Semrad, Katharina Greve, Matrattel, Miriam Wurster, Oliver Ottitsch, Stefan Kahlhammer und vielen mehr.

KUNST in Cartoons Facts