Auracher Löchl: Boutique-Hotel zwischen Weltreise und Wintermärchen

In Kufstein liegt ein besonderer Winterflair in der Luft. Die Altstadt zeigt sich in stimmungsvollem Licht und verwandelt sich in eine Kulisse, wie man sie nur im Alpenwinter findet. Mittendrin liegt das Auracher Löchl – ein traditionsreiches Haus, das heute als charmantes Boutiquehotel Gäste aus aller Welt empfängt. Es bietet einen Platz, an dem man sofort bleiben möchte. Wer hier eincheckt, wohnt nicht einfach – er taucht ein in eine kleine, feine Weltreise.

Schon beim Betreten wird klar: Dieses Hotel versteht es, Gäste sofort für sich einzunehmen. 43 individuelle Städteträume nehmen mit auf eine Reise um den Globus – ohne Kufstein je zu verlassen. „Paris“ etwa ist ein Zimmer für Romantiker und Genießer, elegant inszeniert und mit einem Blick auf Inn und Winterberge, der jedes Postkartenmotiv übertrifft. „London“ bringt urbanen Chic nach Tirol, gepaart mit der Wärme, die man sich an kalten Wintertagen wünscht. Und „Wien“? Das Zimmer ist eine Hommage an die Donaumetropole – großzügig, edel, mit Balkon und Festungsblick, der besonders am Abend magisch wird. Hinzu kommen Marrakesch, New York, Hawaii und viele weitere Inspirationen aus der ganzen Welt. Jedes Zimmer hat seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Geschichten – und zusammen schaffen sie das unverwechselbare Gefühl, unterwegs und doch angekommen zu sein.

Vor der Haustür liegt die winterliche Stadt Kufstein mit ihren Gassen und den Spazierwegen entlang des Inns. Wer vom Auracher Löchl in die Römerhofgasse tritt, steht sofort mitten im Stadtleben – und kehrt danach in ein Haus zurück, das einen mit warmem Licht, gemütlichen Stuben und familiärer Atmosphäre empfängt.

Das Auracher Löchl ist seit Jahrzehnten eine kulinarische Institution in Kufstein. Schon am Morgen lockt das Café Franz Josef mit einem duftenden Frühstücksbuffet, das von regionalen Köstlichkeiten bis zu kleinen, süßen Überraschungen reicht. Mittags und abends führen die legendären Gaststuben durch die Küche Tirols und Wiens, ergänzt durch ein Steakhouse, das für seine zarten Cuts vom KFS-Argentina-Grill bekannt ist. Wer ein besonderes Erlebnis sucht, reserviert sich einen Platz im Brückenrestaurant – klein, romantisch und einzigartig. Und später? Dann geht es in den Stollen 1930, die größte Gin-Bar der Welt. Tief im Gewölbe versteckt, schimmernd und geheimnisvoll ist dies ein Ort, an dem die Abende länger werden und Geschichten entstehen.

Auch draußen prägt der Winter das Erlebnis. Nur wenige Minuten vom Hotel entfernt liegt die SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental, eines der größten Skigebiete Tirols – perfekt für alle, die gerne Schwünge in den Schnee ziehen. Abseits davon zeigt sich die Region von ihrer sanfteren Seite: Winterspaziergänge entlang des Inns, Wanderungen durch verschneite Wälder, Langlaufen im Kaisergebirge oder gemeinsame Rodelabenteuer. Und wenn man zurückkommt, wartet im Auracher Löchl die wohlige Wärme der Sauna oder des Dampfbads – genau der richtige Abschluss für einen Tag im Schnee.