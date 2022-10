Auf diese Arkanoid Eternal Battle Limited Edition Inhalte könnt ihr euch freuen

Microids verkündet nun feierlich, auf welche Inhalte ihr euch in der der Arkanoid Eternal Battle Limited Edition, die bereits am 27. Oktober für PS4|5 und Switch im Handel erscheint, freuen könnt. Außerdem zeigt ein neuer Trailer Details zum einzigartigen Cross-Play-Battle-Royale-Modus. Im Eternal Battle-Modus treten 25 Spieler:innen in einem Punkte-Rennen gegeneinander an, bei dem derjenige gewinnt, der als letzter noch steht. Die Spieler:innen haben unendlich viele Leben, aber wenn der Energieball verloren geht, sinkt die Punktzahl um 10 %, und die Spieler und Spielerinnen mit der niedrigsten Punktzahl werden in regelmäßigen Abständen eliminiert.

Das Remake des Klassikers wurde vom talentierten Studio Pastagames entwickelt und lädt die Spieler und Spielerinnen dazu ein, den ikonischen Block Breaker in einer vollständig modernisierten und überarbeiteten Version zu entdecken oder wiederzuentdecken.