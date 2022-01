Auf der Zielgeraden: Forza Street ist ab Frühjahr 2022 Geschichte

Xbox und Turn 10 Studios haben angekündigt, dass Forza Street im Frühjahr 2022 beendet wird. Lest hier mehr über diese Entscheidung!

Über Forza Street

Es ist keine gute Nachricht: Das mobile Forza-Erlebnis, das erstmals im Mai 2018 debütierte (zu unserem Test), wird noch in diesem Jahr endgültig vom Markt genommen. Die Schließung wurde in einem Q&A-Beitrag auf der offiziellen Forza-Support-Website bestätigt, in dem die endgültigen Pläne des Teams für das mobile Rennspiel dargelegt wurden. Das Spiel bleibt bis zum Frühjahr 2022 spielbar, aber es wurde kein bestimmter Monat oder Tag bekanntgegeben. Das Team wird die Erfahrung von Forza Street nutzen, um zukünftige Projekte zu verbessern.

“Forza Street ist nur noch bis zum Frühjahr 2022 spielbar”, heißt es in dem Beitrag. “Nach seiner Schließung werden das Spiel und seine Funktionen nicht mehr zugänglich sein. Spieler:innen, die das Spiel nach diesem Datum noch installiert haben, sehen nach dem Start des Spiels einen Informationsbildschirm und können nicht spielen.” Das letzte Forza Street-Update ist seit dem 10. Januar live, was auch die Schließung des In-App-Stores des Spiels markiert. Das Update enthält laut Beitrag Folgendes: