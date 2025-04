Audio-Technica stellt leistbare ATH-R30x-Referenzkopfhörer vor

Der ATH-R30x ist der neueste Kopfhörer von Audio-Technica und ideal für Content-Creation und Musikproduktion im Homestudio. Lest hier mehr!

Über den ATH-R30x

Der Hersteller beschreibt das Gerät als perfekten Einstieg in die angesehene R-Serie mit offenen Referenzkopfhörern. Dieser Kopfhörer wird exklusiv bei Thomann erhältlich sein. Das neue Modell bietet eine professionelle Performance zu einem unglaublich günstigen Preis und überzeugt durch eine präzise, transparente Audiowiedergabe und hohen Komfort. Sein offenes Konzept ermöglicht eine besonders natürliche Übertragung des von den Treibern ausgegebenen Schalls und damit einen sauberen, feinzeichnenden Klang mit minimalen Verzerrungen. Dabei benötigt das hochpräzise Wandler-Design nur sehr wenig zusätzliche Abstimmungs- oder Dämpfungsmaßnahmen, so dass jede Auslenkung der Membran direkt in Schall umgesetzt wird. Dies gewährleistet ein authentisches, immersives Audioerlebnis mit weitem, klarem und natürlichem Klangbild.

Darüber hinaus punktet der Kopfhörer durch einen justierbaren Kopfbügel, der für einen sicheren, aber flexiblen Sitz sorgt und das Gewicht für einen langen Tragekomfort gleichmäßig verteilt. Zusammen mit den weichen Velour-Ohrpolstern und dem atmungsaktiven offenen Gehäusekonzept trägt dies zu einem angenehmen, entspannten Audioerlebnis bei, selbst bei langen Hörsessions. Der Audio-Technica ATH-R30x (zur offiziellen Website) ist ab sofort zu einem Preis von 99 Euro exklusiv bei Thomann erhältlich.

Die Features