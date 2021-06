Atypical Staffel 4 Start-Termin enthüllt (+Trailer)

Gute Nachrichten für die Fan des 19-jährigen Autisten Sam – Netflix verkündete nun feierlich, dass wir uns auf den Atypical Staffel 4 Start am 9.7.2021 freuen dürfen. Nachdem die dritte Staffel 2019 an den Start ging, mussten die Fans der Netflix-Serie etwas länger auf letzten Folgen warten (Staffel 4 ist zugleich das Serienfinale). Doch das Warten hat nun ein Ende.

Worum geht’s in Atypical?

„Atypical“ handelt von der Suche des 19-jährigen Autisten Sam (Keir Gilchrist) nach Liebe und Unabhängigkeit. Während Sams lustigem und emotionalem Prozess der Selbstfindung muss auch der Rest seiner Familie Veränderungen meistern. Die zentrale Frage lautet erneut: Was bedeutet es eigentlich, normal zu sein? In der dritten Staffel erlebt Sam sein erstes Jahr am College und muss herausfinden, was Erfolg für ihn bedeutet und wie er mit den Veränderungen umgehen soll, die mit dem Erwachsenwerden zusammenhängen. Jennifer Jason Leigh spielt Sams Mutter Elsa, die immer noch ihre Phase der Selbstfindung durchläuft, während ihre Kinder langsam älter und unabhängiger werden. Michael Rapaport verkörpert Sams Vater Doug. Sams Schwester Casey wird von Brigette Lundy-Paine gespielt. Wiederkehrende Rollen haben in dieser Staffel Sara Gilbert als Sams neue Ethikdozentin und Eric McCormack als sein Kunstdozent.