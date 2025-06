ATLUS enthüllt Persona 4 Revival beim Xbox Games Showcase 2025

Im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 hat ATLUS offiziell Persona 4 Revival angekündigt – eine umfassende Neuinterpretation des beliebten Rollenspiels Persona 4, das ursprünglich im Jahr 2008 erschien. Der Titel erscheint für Xbox Series und Windows-PCs und wird vom ersten Tag an über den Xbox Game Pass Ultimate sowie den PC Game Pass spielbar sein. Dank Xbox Play Anywhere könnt ihr das Spiel plattformübergreifend genießen. Bereits jetzt lässt sich der Titel auf der Wunschliste vormerken. Eine Veröffentlichung auf PS5 und Steam ist ebenfalls geplant; die entsprechenden Wunschlistenfunktionen werden dort zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet.

Ein moderner Klassiker kehrt zurück – mit neuem Glanz

Der erste Trailer feierte auf dem Showcase seine Premiere und gibt einen Einblick in die liebevoll neu gestaltete Spielwelt. Das ländliche Inaba, bekannt aus dem Original, wurde grafisch vollständig überarbeitet und erstrahlt in neuem Licht. Ihr schlüpft erneut in die Rolle eines Austauschschülers, der ein Jahr voller Geheimnisse, Freundschaften und unerwarteter Ereignisse erlebt. Was zunächst wie ein ruhiger Aufenthalt beginnt, wird bald durch rätselhafte Morde und einen mysteriösen TV-Sender überschattet. Als sich ein Tor in eine fremde Dimension öffnet, erwachen eure verborgenen Kräfte – die Persona. Stellt euch gemeinsam mit euren Verbündeten dem Unbekannten und deckt die düstere Wahrheit auf!