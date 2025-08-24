ATH-M50xSTS-USB MIKU: Audio-Technica und Hatsune Miku machen gemeinsame Sache

Wenn Klang auf Kunstfigur trifft, entsteht etwas Besonderes. Audio-Technica hat sich mit der virtuellen Pop-Ikone Hatsune Miku zusammengetan – herausgekommen ist ein limitiertes Streaming-Headset, das nicht nur Ohren, sondern auch Herzen anspricht: das ATH-M50xSTS-USB MIKU.

Das hat das ATH-M50xSTS-USB MIKU zu bieten?

Die Grundlage bildet ein bewährter Liebling unter Streamer:innen und Content-Creator:innen – technisch verlässlich, klanglich stark. Doch was diese Edition so einzigartig macht, ist ihr visuelles Statement. In jedem Detail spiegelt sich Mikus Ästhetik wider: vom schimmernden Miku-Grün an Gehäusering und Regler bis hin zum Kopfbügel, der an ihren ikonischen Haarschmuck erinnert. Ein Headset, das nicht nur funktioniert, sondern spricht – für Stil, Fandom und kreative Freiheit.

Die Verpackung setzt dem Ganzen die Krone auf: ein exklusives Art-Motiv vom gefeierten Illustrator LAM, das Hatsune Miku in einem dynamischen, gaming-inspirierten Look neu interpretiert. So wird das Headset nicht nur zum Werkzeug, sondern zum Sammlerstück.

Auch im Inneren steckt durchdachte Technik für moderne Audioanforderungen. Ein präziser Studio-Klang mit fein abgestimmten Treibern trifft auf ein Mikrofon, das Sprache klar und deutlich überträgt – selbst in hektischen Live-Momenten. Der integrierte Sidetone erlaubt es Streamer:innen, die eigene Stimme live mitzuhören – für ein natürlicheres und entspannteres Auftreten vor Publikum.

Je nach Bedarf lassen sich die Ohrpolster tauschen – atmungsaktiv für lange Sessions oder schalldämmend für maximale Konzentration. Der USB-Anschluss macht das Headset direkt einsatzbereit – ganz ohne Setup-Chaos. Und wenn’s schnell gehen muss: Mikrofonarm hochklappen – und Ruhe ist.

Für alle, die Miku lieben, streamen oder einfach guten Sound feiern, ist dieses Modell mehr als nur Hardware – es ist Ausdruck und Erlebnis zugleich.