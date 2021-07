Atelier Online ist nun auf iOS und Android erhältlich

Natürlich wäre es kein Game der Reihe ohne Alchemie, und Atelier Online ist mit einem robusten Alchemiesystem ausgestattet. Dank diesem dürft ihr Zutaten in alle möglichen Gegenstände, Waffen und Ausrüstung synthetisieren. Während ihr die Insel Bressisle erkundet, sammelt ihr verschiedene Ressourcen, mit denen ihr dann alle möglichen großartigen Dinge erstellen könnt. Zudem gibt es vieles zu sammeln: Mehr als 1000 Gegenstände und mehr als 700 Outfits für eure Liste an Charakteren werden versprochen.

Atelier Online erscheint als 20-Jahres-Jubiläums-Game auf iOS und Android. Was euch im Game erwartet, lest ihr hier!

Zudem bietet der Ableger auch rundenbasierte Kämpfe, die häufig ein Markenzeichen der Serie waren. Das bietet Spieler:innen auch eine weitere Möglichkeit, all die coolen Gegenstände zu verwenden, die ihr erstellt habt. Während es hier viel Content gibt, den ihr alleine in Angriff nehmen könnt, ermöglicht das Game es euch auch, online mit anderen zu spielen. Der Titel lässt euch mit bis zu 3 anderen Spieler:innen zusammenarbeiten und Bressisle Island kooperativ erkunden.

Atelier Online war in den letzten Jahren seit seiner ursprünglichen Einführung in Japan ein großer Erfolg, und jetzt dürfen Spieler:innen weltweit dank Boltrend Games auch mitmischen. Es ist ein kostenloser Titel, also hält uns nichts davon ab, das Game zumindest einmal auszuprobieren (zur iOS-Website des Spiels und zur Android-Website des Spiels). Was haltet ihr davon?