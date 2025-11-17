Astroneer bekommt PS5-Version am 20. November 2025

System Era Softworks wird am 20. November eine PlayStation 5-Version des interplanetaren Erkundungsspiels Astroneer veröffentlichen.

Mehr zu Astroneer

Es wird ein kostenloses Upgrade von der PlayStation 4-Version sein. Die PlayStation 5-Version läuft in nativer 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet DualSense-Unterstützung. Astroneer startete erstmals im Early Access für PC über Steam am 16. Dezember 2016, gefolgt von einer vollständigen Veröffentlichung für Xbox One und PC am 5. Februar 2019, PlayStation 4 am 15. November 2019 und Nintendo Switch am 13. Januar 2022. Einen kurzen Blick aufs Game bietet dieser Trailer: