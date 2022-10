Asterix & Obelix XXXL: Der Widder von Hibernia ab sofort erhältlich

Beim Teutates – Microids veröffentlicht heute Asterix & Obelix XXXL: Der Widder von Hibernia für die PlayStation und die Switch als Limitierte Edition. Diese beinhaltet das Spiel Asterix & Obelix XXXL: Der Widder von Hibernia, zwei Sticker-Sets und drei Lithografien.

Worum geht’s?

Wir befinden uns im Jahre 50 v.Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt… Ganz Gallien? Nicht ganz! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Unterdessen bittet Keratine, die Tochter des tapferen Häuptlings Whiskitonix, in Hibernia (früherer Name Irlands) die berühmten gallischen Krieger um Hilfe, weil der legendäre goldene gehörnte Widder des Clans verschwunden ist.

In dieser Mission steuern die Spielenden die bekannten Lieblingshelden und benutzen Fäuste und alle möglichen Gegenstände in der Umgebung, um die Römer durch die Luft zu werfen! Die beiden Gallier können auch auf den treuen Druiden Miraculix zählen, der an einem neuen Zaubertrankrezept für zusätzliche Kraft arbeitet!

Das brandneue explosive Top-Down-Abenteuer von Asterix & Obelix weckt durch Non-Stop-Action, knifflige Rätsel, Erkundung und Sammelobjekte in jedem Fan einen echten Gallier. Die Reise durch Hibernia erstreckt sich über sechs Kapitel, von denen jedes mit Römern und Sammelobjekten gefüllt ist. Kreativ werden ist angesagt! Je mehr Kombos und verschiedene Gegenstände man während des Kampfes einsetzt, desto größer sind die Überraschungen! Klar, ein Treffer mit dem Fass klingt gut, aber warum nicht auch mal einen Baumstumpf ausprobieren?

Gemeinsam ist man stärker – Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia wird einen Koop-Modus für bis zu vier Spielende auf demselben Bildschirm bieten!