Assetto Corsa Rally (PC) erscheint am 13. November 2025 im Early Access

Publisher 505 Games und Entwickler Kunos Simulazioni und Supernova Games Studios haben das Rallye-Rennspiel Assetto Corsa Rally angekündigt.

Über Assetto Corsa Rally

Es wird am 13. November im Early Access für PC über Steam veröffentlicht. Die Early Access-Version wird ein sorgfältig ausgewähltes Set von 10 lizenzierten Autos, vier echte Rallye-Etadien und Offline- und Online-Spielmodi enthalten. Die vollständige Veröffentlichung, die innerhalb von weniger als 18 Monaten nach dem Start von Early Access veröffentlicht werden soll, wird 3D-Laser-gescannte Strecken, Autos, professionelle Co-Fahrer-Unterstützung, verschiedene Spielmodi, vollständige Virtual-Reality-Unterstützung, eine dedizierte Rallye-Schule und mehr hinzufügen. Assetto Corsa Rally liefert eine kompromisslose Rallye-Simulation, die die rohe Intensität und Präzision des Sports einfängt.

Assetto Corsa Rally führt ein Rallye-spezifisches Kapitel in das Franchise ein, das ein anspruchsvolles und immersives Erlebnis bietet, bei dem Wetter-, Straßen- und Autokonfigurationen wichtig sind und engagierte Fahrerausbildung und -fähigkeiten ein Schlüsselelement für den Fahrerfolg sind. Von den Schotterstufen von Wales bis zu den Asphaltstufen des Elsass führt das Spiel 3D-lasergescannte Strecken und akribisch modellierte Fahrzeuge, professionelle Unterstützung für Beifahrer und realistische Dynamik für FWD-, RWD- und AWD-Fahrzeuge ein. Jede Sekunde auf der Straße ist eine Herausforderung mit hohem Einsatz, bei der Oberflächengriff, Wetter und Tageszeit ständig jede eurer Entscheidungen beeinflussen.