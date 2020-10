Assassin’s Creed Valhalla Reebok-Kollektion ab 7.11.2020 erhältlich

Zig Kinetica: Der Zig Kinetica x Assassin’s Creed Valhalla ist vom tiefen Schwarz der nordischen Nacht und der Farbe des Nordlichts inspiriert. Das schwarze Obermaterial aus geformtem Mesh sitzt auf der für die Silhouette charakteristischen, energierückgebenden Zickzack-Sohle in der grün-blauen Highlight-Farbe der Kollektion, emerald sea. In Anlehnung an den Lebensstil der Wikinger zeigt das Modell das Symbol für Synin, einen Raben, der ein wichtiges Element der nordischen Mythologie darstellt und Eivor auf seiner Reise hilft. (119,95€)

Club C Revenge: Simpel und vielseitig, der Club C Revenge x Assassin’s Creed Valhalla aus beigem Veloursleder mit Detailelementen in schwarz und emerald sea. An der Ferse zeigt die Silhouette eine Zwillings-Schlachtaxt, der Inbegriff nordischer Vielseitigkeit und eines der ikonischsten Wikinger-Symbole. (89,95€)