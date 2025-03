Assassin’s Creed Shadows: Story etwa 40 Stunden lang

Das kommt vom Kreativdirektor von Shadows, Jonathan Dumont, der auch die gleiche Rolle in Assassin’s Creed Odyssey innehatte.

Kein übermäßig riesiges Shadows

Nach Assassin’s Creed Mirage aus dem Jahr 2023, einem optimierten Action-Adventure-Spiel in der früheren Serieneinträge, ist Shadows ein umfangreicheres Rollenspiel, das Origins, Odyssey und Valhalla ähnelt. In einem Interview sagte Dumont auch, dass Completionists damit rechnen sollten, mehr als 80 Stunden mit dem Spiel zu verbringen. Dies scheint den Umfang des Spiels in etwa mit Assassin’s Creed Origins von 2017 zu ähneln. Die Hauptgeschichte in Assassin’s Creed Odyssey aus dem Jahr 2018 dauerte etwa 45 Stunden, während die Completionists an die 144 Stunden mit dem Spiel verbrachten. Assassin’s Creed Valhalla von 2020 war noch länger, wobei die Spieler 61 Stunden brauchten, um die Hauptgeschichte zu beenden, und 148 Stunden, um das Spiel zu komplettieren.

Im Gegensatz zu Valhalla könnte Assassin’s Creed Shadows nach der Veröffentlichung einen New Game Plus-Modus erhalten. Dumont sagte Berichten zufolge zu Genki, dass Ubisoft die Funktion und andere Modi auf der Grundlage von Spielerfeedback hinzufügen würde. Nach zwei Verzögerungen wird Assassin’s Creed Shadows am 20. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Allerdings wurden Embargos schon Ende Februar gebrochen, was dazu führte, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen das Spiel fast einen Monat vor seiner offiziellen Veröffentlichung spielen konnte. „Das Entwicklungsteam arbeitet immer noch an Patches, um die Erfahrung für den Start vorzubereiten, und jedes online geteilte Filmmaterial repräsentiert nicht die endgültige Qualität des Spiels„, sagte Ubisoft damals. „Solche Patzer sind bedauerlich und können die Aufregung der Spieler verringern. Wir bitten Sie, die Erfahrung nicht für andere zu verderben.“