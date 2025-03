Assassin’s Creed Shadows ist nun offiziell Steam Deck-zertifiziert

Am 20. März 2025 erscheint Assassin’s Creed Shadows, und es ist vom ersten Tag an Steam Deck-zertifiziert. Das war lange Zeit nicht klar!

Shadows auf Steam Deck

Ubisoft hat bestätigt, dass das Game beim Start nun doch Steam Deck-zertifiziert sein wird, und eine aktuelle Aussage rückgängig gemacht, die behauptete, dass es die Mindestspezifikationen des Laptops nicht erfüllen würde. In einer im Februar veröffentlichten Fragerunde hatte der Technologiedirektor von Shadows gesagt, dass das Spiel bei der Markteinführung „nicht mit Steam Deck kompatibel sein würde, da es unter unseren Mindestspezifikationen für PC liegt“. In einer auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Erklärung bestätigte Ubisoft jedoch, dass Steam Deck unterstützt wird. „Viele von Ihnen haben nach Steam Deck gefragt. Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir Steam Deck beim Start unterstützen und derzeit auf die Klassifizierungsstufe von Valve warten“, hieß es.

Assassin’s Creed Shadows ist das erste große Ubisoft-Spiel, das seit 2019 am ersten Tag auf Steam veröffentlicht wird. Zuvor hatte der Verlag beim Start seinen eigenen digitalen Store sowie den Epic Games Store priorisiert. Ende letzten Jahres brachte das Unternehmen Assassin’s Creed Mirage auf die beliebte Steam-Plattform, ebenso wie Star Wars Outlaws. Letzten Monat sagte Ubisoft, dass es sich bewusst war, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen in der Lage war, Assassin’s Creed Shadows fast einen Monat vor seiner Veröffentlichung zu erhalten, und behauptete, dass alle online geteilten Aufnahmen nicht repräsentativ für das Startspiel waren. Das ist nun mal die Macht von Day One-Patches – und in der Redaktion wissen wir, wie der Zustand von Games sein kann, die noch nicht ganz fertig sind. Freuen wir uns auf das neue Game – wir haben bestimmt zeitnah ein Review online!