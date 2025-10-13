Assassin’s Creed Shadows ist ein Download für Nintendo Switch 2

Assassin’s Creed Shadows wurde noch nicht offiziell für Switch 2 angekündigt, aber eine neue veröffentlichte Einzelhändler-Liste bestätigt es erneut.

Zu Assassin’s Creed Shadows

Es wird der zweite große Open-World-Blockbuster sein, der nach der Ankunft von Star Wars Outlaws im September auf der neuen Nintendo-Konsole von Ubisoft erscheint. Wie dieses Sci-Fi-Stealth-Abenteuer wird die „physische“ Version von Assassin’s Creed Shadows auf Switch 2 eine Game Key Card sein. Das sollte nicht allzu überraschend sein, wenn man bedenkt, dass die Größe auf jeder anderen Plattform über 100 GB beträgt. Die Liste bestätigt kein Veröffentlichungsdatum oder Preis.

Aber höchstwahrscheinlich sehen wir das Game vor Weihnachten und kostet 69,99 Euro – das ist nicht verkehrt. Assassin’s Creed Shadows ist eines der aktuell beeindruckendsten Spiele auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S, und es wird interessant sein zu sehen, ob Ubisoft es auf Switch 2 auch nur annähernd so gut aussehen lassen kann. Der Port von Star Wars Outlaws enthielt Raytracing und andere Funktionen der aktuellen Generation, was es zu einer anständigen Version des Spiels von 2024 macht.