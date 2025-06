Assassin’s Creed: Shadows 1.0.6 ist da: New Game+ und mehr in der Pipeline

Im April gab Ubisoft bekannt, dass die Entwickler eine Menge Unterstützung nach dem Start für Assassin’s Creed Shadows geplant haben.

Zu Assassin’s Creed Shadows

Es wurde nicht nur kostenpflichtiger DLC erwähnt, sondern die meisten davon waren kostenlose Titel-Updates, die darauf abzielten, Assassin’s Creed: Shadows neue Funktionen und Verbesserungen hinzuzufügen. Diese geplante Support-Roadmap wird nun fortgesetzt, da Ubisoft plant, ein neues Update zu veröffentlichen, das neue Funktionen und Inhalte kostenlos einführt. Heute ist es so weit, denn laut der jüngsten Ankündigung von Ubisoft wird der nächste Patch für den Titel, der als Version 1.0.6 geführt ist, am 25. Juni auf allen Plattformen veröffentlicht. Während die Patch-Notizen noch nicht verfügbar sind, umfasst der geplante Inhalt für die Spielenden:

Albtraumschwierigkeit

Neue Questlinie

Neue Charaktere

Verbesserung der Lebensqualität

Abgesehen von der Inhaltsabgabe in diesem Monat hat Ubisoft auch die Veröffentlichung des folgenden bestätigt, ohne dass ein bestimmter Zeitrahmen angegeben wurde.

Zusätzliche kostenlose Inhalte

Neues Spiel +

Community-Feedback-Updates

Neue Geschichte fällt

Besondere Kooperationen

Codex-Updates

Animus-Inhalte

Neue Belohnungen

Es wird gesagt, dass der erste Premium-DLC des Spiels, Claws of Awaji, eine Veröffentlichung im September anstrebt, was bedeutet, dass wir im Juli und/oder August mindestens einen weiteren großen Titel-Update erhalten sollten. Was haltet ihr davon?