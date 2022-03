Ascendance of a Bookworm Season 3 Simulcast startet am 11.4.2022

Gute Nachrichten für die Fans von Motosu Urano – Crunchyroll startet den Ascendance of a Bookworm Season 3 Simulcast am 11. April dieses Jahres im Rahmen der Anime Spring Season 2022.

Worum geht’s?

Die büchervernarrte Universitätstudentin Motosu Urano hat es endlich geschafft! Sie hat endlich eine Zusage für ihren Traumjob als Bibliothekarin bekommen, in dem sie ihre Liebe zu bedrucktem Papier voll ausleben kann – oder zumindest hätte sie das gekonnt, wenn ein tragischer Unfall sie nicht kurz nach dieser guten Nachricht ihres Lebens beraubt hätte … Als sie wieder erwacht, findet sie sich in einer mittelalterlichen Welt im Körper der kleinen Myne wieder. Ihr kindliches Äußeres stört sie dabei jedoch weniger als die Tatsache, dass es in dieser Welt keine Bücher zu geben scheint!