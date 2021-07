Army of Thieves Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für alle Fans von actiongeladenen Raubüberfällen – Netflix veröffentlichte nun einen ersten Trailer zu Army of Thieves, der Vorgeschichte von Zack Snyders Army of the Dead, das ebenfalls auf Netflix (seht hier) verfügbar ist.

Worum geht’s?

In dieser Vorgeschichte zu Zack Snyders „Army of the Dead“ wird Kleinstadtbanker Dieter in das Abenteuer seines Lebens verwickelt, als er von einer mysteriösen Frau rekrutiert wird, um an der Seite der meistgesuchten Verbrecher Interpols bei einem Raubzug quer durch Europa die legendärsten Tresore zu knacken.