Armored Core 6: Fires of Rubicon ab sofort erhältlich

Bandai Namco Europe und FromSoftware veröffentlichten heute das MECHA-Actiongame Armored Core 6: Fires of Rubicon für PlayStation, Xbox und PC.

Auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 wurde eine mysteriöse neue Substanz namens Coral entdeckt, die als Energiequelle die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschen drastisch verbessern sollte. Stattdessen führte sie zu einer Katastrophe, die den Planeten und die umliegenden Sterne in einen Flammensturm hüllte und ein brennendes Sonnensystem formte. Fast ein halbes Jahrhundert später ist Coral wieder auf Rubicon 3 aufgetaucht, mittlerweile ist der Planet aber abgeriegelt und Schauplatz von Vorherrschaftskämpfen zwischen außerirdischen Unternehmen und Widerstandsgruppen. In Armored Core 6: Fires of Rubicon werden die Spieler*innen in diese trostlose Welt versetzt, in der sie als unabhängige Söldner den Planeten infiltrieren und sich in einen Kampf um die neuartige Substanz mit konkurrierenden Unternehmen und abtrünnigen Fraktionen stürzen.