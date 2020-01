Arctic Pack: Planet Zoo DLC erhältlich

Mit Planet Zoo: Arctic Pack erwartet euch der erste Premium-DLC für Planet Zoo. Was euch im arktischen Paket erwartet, lest ihr hier!

Warm anziehen fürs Arctic Pack

Für grade mal 10 Euro gibt es auf Steam den ersten DLC zur Aufbausimulation, die Ende 2019 erschienen ist. Vier neue Tierarten, zwei neue Szenarien und mehr als 100 neue Möglichkeiten, eure Landschaft zu gestalten, sind im DLC enthalten. Die Fauna wird mit dem Polarwolf, dem Eisbären, dem Rentier und dem Dickhornschaf erweitert, und zwei arktische Szenarien bereichern das Spiel. Natürlich dürfen weitere Herausforderungen nicht fehlen.

So gilt es, bestehende Zoos zu erweitern und in Schuss zu halten. Hier bietet Planet Zoo: Arctic Pack sowohl ein verschneites Tundragebiet in Norwegen an, aber auch eine trockene Wüstenumgebung in Mexiko. Neue Features wie ein Alters-Slider, um den Altersprozess der Tiere zu beeinflussen, neue Heatmaps und Gegenstände setzen dem DLC die Krone auf. Einen Trailer gibt es selbstverständlich, und hier ist er für euch: