Arcane Start-Termin enthüllt: Nach dem LoL WM-Finale am 7.11.2021 geht’s los

Riot Games und Netflix enthüllten nun den Arcane Start-Termin. Demnach ist die erste Serie von Riot Games am Sonntag, 7. November um 03:00 Uhr auf Netflix – nur wenige Stunden nach dem WM-Finale von League of Legends – verfügbar.

Arcane ist in drei Akte mit jeweils drei Episoden gegliedert. Die ersten drei Episoden konzentrieren sich auf die Anfänge der beiden Schwestern Jinx und Vi und werden am 7. November veröffentlicht. Die Premiere der Serie wird im Mittelpunkt einer globalen Feier für Fans der League of Legends-IP stehen.

Basierend auf der Welt von League of Legends taucht Arcane in das heikle Gleichgewicht zwischen der reichen Stadt Piltover und ihrer zwielichtigen Schattenseite Zhaun ein. Sie ist in ganz Runeterra als „Stadt des Fortschritts“ bekannt und viele der brillantesten Köpfe sind in dieser Doppelstadt zu Hause. Doch die Erfindung von Hextech, einer Methode, mit der jeder Mensch magische Energie kontrollieren kann, bedroht dieses Gleichgewicht. Arcane beleuchtet nicht nur die Hintergrundgeschichten von „League of Legends“-Champions, sondern ist so konzipiert, dass sie als komplexe Welt voller moralischer Entscheidungen, atemberaubender Animationen und spannender Geschichten für sich selbst steht.

Die Spieler*innen werden in Arcane einige bekannte Gesichter sehen, wie Jinx, Vi, Jayce und Caitlyn, und mehr über die Ereignisse erfahren, die sie zu den ikonischen Champions gemacht haben, wie man sie heute kennt. Sie werden außerdem einige neue Gesichter kennenlernen, wie Vander und Silco, die beide Bürger von Zhaun sind und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der sich entwickelnden Welt spielen.

Die Champions in Arcane sind jene, die die Spieler:innen in den Spielen von Riot Games lieben gelernt haben. Sie sollten sich sehr vertraut anfühlen, aber es könnte einige Unterschiede geben, da die Champions für das Serienformat angepasst wurden. Die Serie wird die Extreme erforschen, zu denen die Charaktere gehen, wenn Familie und Tradition mit ihren Prinzipien und Überzeugungen in Konflikt geraten. Ihre persönlichen Kämpfe beeinflussen die Welt auf eine Weise, die sie nie erwartet hätten, und prägen die Zukunft der Partnerstädte.