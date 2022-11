Arcade Paradise bekommt ersten DLC und Soundtrack

Wired Productions hat den ersten DLC von Arcade Paradise und den offiziellen Soundtrack für das Spiel veröffentlicht.

Nachschub für Arcade Paradise

Das Coin-Op Pack #1 fügt Arcade Paradise drei neue Spiele hinzu: Bergsteigertitel Empathy, einen Schießstand für zwei Spieler Smoke ’em und Cyberdance EuroMix, der Nachfolger von Cyber Dance. Alle drei Arcade-Automaten können als Bundle für 3,99 Euro oder einzeln für je 1,99 Euro gekauft werden, und weitere neue Spiele sollen in den kommenden Monaten als DLC hinzugefügt werden. Der Arcade Paradise-Doppel-Vinyl-Soundtrack kostet an die 40 Euro und wird als “ein wahrer Liebesbrief an die Skater, Raver und klebrigen Arcade-Teppiche einer Zeit, in der Arcades die Welt regierten” bezeichnet.