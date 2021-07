Arcade-Hit Cruis’n Blast rast im September auf Nintendo Switch

Mit Cruis’n Blast kommt ein Arcade-Racing-Titel auf Nintendo Switch. Lest hier mehr über das Game und seht den ersten Trailer!

Über Cruis’n Blast

Cruis’n Blast wird am 14. September 2021 sowohl physisch als auch digital für Nintendo Switch erscheinen. Dies kündigten der Publisher GameMill Entertainment und der Entwickler Raw Thrills an. Der Arcade-Hit (hier geht’s zur Nintendo-Website) verspricht, euch aufregende Stunden zu bieten. An die 30 durchgeknallten Strecken erwarten euch, 23 verschiedene Vehikel von Supersportwagen über Monster Trucks bis hin zu Einhörnern stehen euch zur Verfügung. Ihr dürft Cruis’n Blast zu viert spielen, Koop ist also auch mit von der Partie. Bereit für den Trailer des Spiels? Hier ist er!