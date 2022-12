Aquasoft YouDesign Calendar 6: Individuelle Kalender als perfektes Weihnachtsgeschenk

Ob als persönliches Geschenk an Familie, Freund:innen und Kolleg:innen oder für einen selbst – mit YouDesign Calendar 6 von AquaSoft lassen sich die schönsten Momente des Jahres festhalten und teilen. Die vielseitige Software eignet sich ideal, um unterschiedlichste Fotokalender zu gestalten, z. B. Wand-, Tisch-, Geburtstags-, Tages-, Wochen- und Monatskalender. Auch individuelle Adventskalender sind mit YouDesign Calendar 6 und kein Problem. Das Besondere: Mit der Software von AquaSoft sind Sie nicht an einen Anbieter oder eine Druckerei gebunden. Sie entscheiden individuell, wo und wie Sie Ihren Kalender drucken möchten. So lässt sich bares Geld sparen.

Der Fotokalender zählt mittlerweile zu den Geschenke-Klassikern unterm Weihnachtsbaum. Und im Gegensatz zu Schlips oder Socken ist ein liebevoll gestalteter Fotokalender ein sehr individuelles Geschenk. So kann man die schönsten und lustigsten Momente des Jahres mit allen teilen, die einem wichtig sind. Ganz einfach geht das mit YouDesign Calendar 6 von AquaSoft: Einfach das Format wählen, Bilder einfügen, Layout gestalten, ausdrucken – fertig.

Kreative Werkzeuge für individuelle Kalender

Wie viele Bilder möchte ich pro Kalenderblatt verwenden und wie ordne ich sie an? Kein Problem: Vorgefertigte Layouts erleichtern Ihnen den Start und machen Sie zum professionellen Kalendergestalter. Insgesamt 150 komplette Kalendervorlagen für verschiedene Seitenformate, die frei nachbearbeitet werden können, bringt das Programm für die individuelle Seitengestaltung mit.

Sie möchten noch mehr Variationen, um Ihre Fotos in Szene zu setzen? YouDesign Calendar bietet mehr als 1.200 Deko-Elemente wie Tiere, Blumen, Kleckse, Pfeile sowie Layout-Vorlagen und Hintergründe, die ganz einfach per Drag & Drop eingefügt werden können. Hinzu kommen mehr als 200 Effekte, um Bilder und Texte zu bearbeiten. Zahlreiche Inspirationen, Tipps und Tricks zum Erstellen eines Fotokalenders bietet AquaSoft auch in den Tutorials auf seinem YouTube-Kanal.

Tutorial, wie man einen quadratischen Kalender erstellt: