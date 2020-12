Apple stellt Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max vor

Apple hat heute überraschend die Kopfhörer AirPods Max vorgestellt. Der Preis? Ganze 629 Euro – was die Teile können, lest ihr hier!

Über die AirPods Max

Laut Apple bringen die AirPods Max die Magie der AirPods in ein komplett neues kabelloses Over-Ear Design mit Hi-Fi Audio, Aktiver Geräuschunterdrückung und 3D-Audio und mehr. Sie kombinieren ein spezielles akustisches Design, H1 Chips, fortschrittliche Software und die Power von Computational Audio zu einem ganz neuen Hörerlebnis mit Adaptivem EQ, Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und 3D-Audio, 20 Stunden Akkulaufzeit, stets verfügbarer Siri und mehr. Die AirPods Max kommen in Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink. Sie können ab heute vorbestellt werden und sind ab 15. Dezember erhältlich.

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple, sagt: „Die AirPods sind die beliebtesten Kopfhörer der Welt, geschätzt wegen ihrer einfachen Einrichtung, der unglaublichen Klangqualität und ihres ikonischen Designs. Die neuen AirPods Max bringen die ausgezeichneten Eigenschaften der AirPods in ein beeindruckendes Over-Ear Design mit Hi-Fi Audio. Das spezielle akustische Design, kombiniert mit leistungsstarken H1 Chips und fortschrittlicher Software, ermöglicht es den AirPods Max, Computational Audio zu nutzen, für ein fantastisches Hörerlebnis ganz ohne Kabel.“

Aber warum so hochwertig?

Der Kopfbügel aus Edelstahl ist robust, flexibel, angenehm zu tragen und lässt sich je nach Kopfgröße anpassen. Die Verlängerungen des Kopfbügels lassen sich sanft ausziehen und bleiben in der gewählten Position für die gewünschte Passform. Die Ohrmuscheln sind durch einen komplett neuen Mechanismus am Kopfbügel befestigt, der den Gewichtsdruck perfekt verteilt und es darüber hinaus ermöglicht, jede Ohrmuschel unabhängig voneinander so einzustellen, dass sie sich den Konturen des Kopfs optimal anpassen.

Mit der Digital Crown lassen sich Lautstärke und Wiedergabefunktionen steuern, Anrufe annehmen und beenden oder Siri aktivieren. Mit der Taste für die Geräuschkontrolle lässt sich einfach zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus wechseln. Die Ohrpolster der AirPods Max sind aus akustischem Memory Foam und schaffen eine wirksame Abdichtung für immersiven Sound. Der von Apple entwickelte Stoff, der die Ohrmuschel umhüllt, sorgt für noch mehr Tragekomfort. Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage – was haltet ihr davon?