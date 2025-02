Apple stellt das iPhone 16e vor: Günstiger und ein bisschen abgespeckter

Nach drei Jahren hat Apple endlich sein nächstes Einsteiger-iPhone vorgestellt. Das iPhone 16e übernimmt den Platz des iPhone SE!

Zum iPhone 16e

Es leiht sich das Aussehen des iPhone 14 und peppt es (neben anderen Änderungen) mit einem aktualisierten Prozessor auf, der für Apple Intelligence bereit ist. Mit 700 Euro ist es das billigste KI-ausgestattete iPhone des Herstellers. Dies ist das erste Einstiegsmodell, das das moderne Vollbild-Design des iPhone übernimmt. Das bedeutet, dass es auch das erste mit Face ID ist. Mit 6,1 Zoll ist dies der bisher größte Bildschirm bei einem Einstiegsmodell. (Das iPhone SE von 2022 war nur 4,7 Zoll groß.) Aber wie die Flaggschiffe von Apple von 2017 bis 2022 hat es die Stirn oben auf dem Display, keine Dynamic Island-Funktion für die Sparefrohs unter uns! Einige externe Details unterscheiden sich von denen des iPhone 14. Es hat einen USB-C-Anschluss anstelle von Lightning, und wie ältere iPhone SE-Modelle hat es nur ein einzelnes Kameraobjektiv auf der Rückseite. Es handelt sich jedoch um einen 48 MP-Sensor mit integrierten 2x-Zoomfunktionen, was ein ziemliches Upgrade gegenüber dem letzten SE ist.

Es erhält auch die Aktionstaste, die anpassbare physische Verknüpfungstaste, die auf dem iPhone 15 Pro ihren Einstand feierte. Auf der anderen Seite fehlt das MagSafe-Laden, das bei Apples teureren Handys zu finden ist: Es unterstützt nur kabelloses Qi-Laden bis zu 7,5 W. Das passt zu dem iPhone SE, das es ersetzt, aber es könnte für einige Käufer immer noch ein großer Nachteil sein. Einer der größten Unterschiede ist das Innere, wo Sie den A18-Chip finden. Es ist derselbe, der das iPhone 16 und 16 Plus antreibt, obwohl er nur vier GPU-Kerne hat. Es ist auch das erste iPhone mit einem internen Modem, das Apple C1 nennt. Dieser ist mitverantwortlich für eine richtig starke Akkulaufzeit, die in dieser Größe mit Abstand die längste ist. Apple Intelligence kommt im April auch zu uns, und ihr habt im Prinzip Zugriff auf alles – nicht schlecht für ein Smartphone um 700 Euro! Das neue iPhone 16e ist in 128 GB, 256 GB und 512 GB Speicherstufen und in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich.