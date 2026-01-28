Apple stellt AirTag (2. Generation) vor: Einfach besser zum gleichen Preis

Apple hat den AirTag der zweiten Generation vorgestellt, mit längerer Reichweite und höherer Lautstärke.

Zum AirTag (2. Generation)

Für diejenigen, die das Produkt noch nicht kennen, der AirTag ist ein kleines Zubehör (sieht in etwa aus wie ein Mentos), das wir an einem Rucksack, unseren Schlüsseln oder anderen Gegenständen befestigen können. Anschließend können wir den Standort dieser Gegenstände in der App „Wo ist?“ auf dem iPhone, iPad, Mac, der Apple Watch und iCloud.com verfolgen. Hier geht es zur offiziellen Website des Produkts! Das neue Produkt ist mit einem Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation ausgestattet, der es der Genau Suchen-Funktion ermöglicht, laut Apple bis zu 50 % weiter von einem Gegenstand entfernt zu funktionieren als das Modell der vorherigen Generation. Der neue AirTag verfügt auch über einen verbesserten Bluetooth-Chip für eine verbesserte Gesamtreichweite außerhalb des Präzisionsfindungsmodus. Mit einem aktualisierten internen Design verfügt der neue AirTag laut Apple über einen 50 % lauteren Lautsprecher im Vergleich zum Vorgängermodell.

Das äußere Design des AirTag hat sich nicht geändert, aber sein Gewicht hat minimal zugenommen. Das Zubehör wird weiterhin von einer CR2032-Knopfzelle betrieben, und das neue AirTag hat die gleiche Wasserbeständigkeit wie das Original. Wie das Vorgängermodell bietet Apple laut dem neuen AirTag „mehr als ein Jahr“ Akkulaufzeit. Die kostenlose personalisierte AirTag-Ingravierung ist weiterhin auf Apple.com und in der Apple Store App verfügbar. Das neue AirTag erfordert laut Apple ein iPhone mit iOS 26.2.1 oder höher. Mit dem watchOS 26.2.1 Update funktioniert die Präzisionssuche auf der Apple Watch Series 9 und neuer und der Apple Watch Ultra 2 und neuer mit dem AirTag der zweiten Generation. Wir können übrigens bestätigen, dass diese Funktion nicht mit dem ursprünglichen AirTag funktioniert. Apple sagt, dass der AirTag das weltweit meistverkaufte Zubehör für das Tracken von Artikeln ist. Es konkurriert mit Trackern von Tile, Samsung, Pebblebee, Chipolo und anderen.