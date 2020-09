Apple kündigt neues iPad 8. Generation an

Beim Time Flies-Event von Apple hat der Konzern ein verbessertes günstiges iPad vorgestellt (hier geht es zur Nachlese). Lest mehr!

Über das „gewöhnliche“ iPad

Zum zehnjährigen Jubiläum des Tablets hat 500 Millionen Geräte abgesetzt. Daher will Apple etwas Besonderes liefern, vor allem, weil über die Hälfte der KäuferInnen zum ersten Mal ein iPad verwenden! Ein großes Jahr für iPad steht an, und das reguläre iPad bekommt ein Update. Das iPad 8. Generation bekommt den A12-Chip, der eine Neural Engine, eine im Vergleich 40 % schnellere CPU und eine doppelt so schnelle GPU bietet.

Große Ansage

Der A12 im neuen iPad ist laut Apple übrigens 2x schneller als der meistverkaufteste Windowslaptop, 3x schneller als das meistverkaufteste Android-Tablet und 6x schneller als das meistverkaufteste Chromebook!

Natürlich sind auch Apple Pencil-Unterstützung sowie iPadOS 14 mit von der Partie, genauso wie jene für die Smart Keyboards und mehr – und das alles nach wie vor um einen Preis von 379 Euro! 10,2 Zoll-Bildschirm, 8 MP-Kamera, FaceTime HD-Selfie-Kamera sind natürlich nach wie vor dabei – und das Tablet kostet 349 Euro für Bildungseinrichtungen. Das ist doch mal was!